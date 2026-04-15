«Это нечестная игра». Гендиректор «Салавата Юлаева» — после 0-4 в серии с «Локомотивом»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал поражение команды от «Локомотива» (0-4) в серии второго раунда Кубка Гагарина. Уфимцы забросили только две шайбы в четырёх матчах противостояния: 0:1, 0:2, 2:3, 0:4.

«Это нечестная игра. «Локомотиву» – дальнейших успехов», — написал Баширов в своём телеграм-канале.

Ранее Баширов заявлял, что «Локомотив» обязан перераспределить кадровый ресурс в пользу конкурентов, и сетовал на то, что в Континентальной хоккейной лиге не должно быть команд без слабых мест. В следующем раунде «Локомотив» встретится с победителем пары «Авангард» – ЦСКА, где омичи ведут со счётом 3:1.

