«Торпедо» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 15 апреля, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» пройдёт четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет магнитогорский «Металлург». Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Металлурга». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

В первой встрече серии магнитогорский клуб был сильнее со счётом 4:3. Второй матч «Металлург» выиграл со счётом 4:1, третий — со счётом 4:2. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.

«Металлург» и «Торпедо» впервые встречаются в рамках Кубка Гагарина.