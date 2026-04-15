Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Минспорта Башкортостана: объём финансирования «Салавата Юлаева» соответствует результату

Министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов высказался о финансировании «Салавата Юлаева» из бюджета республики. В этом сезоне уфимский клуб дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» (0-4). В июне прошлого года гендиректор «Салавата» Ринат Баширов сообщал, что из бюджета республики на клуб ежегодно выделяется 250 млн рублей.

«Сегодня тот объём, который выделяется для финансирования хоккейного клуба «Салават Юлаев», оптимален. Безусловно, все те обязательства, которые есть перед Республикой Башкортостан, мы выполняем и будем выполнять.

Конечно, хотелось бы, чтобы команда финансировалась всё больше и больше, но есть определённые задачи, которые должны соответствовать тому объёму финансирования. То есть тот оптимальный объём финансирования, который имеется, соответствует результату, который мы получили. Будем максимально стараться финансово поддерживать клуб в следующем сезоне», – цитирует Хабибова ТАСС.

