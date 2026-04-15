Минспорта Башкортостана: объём финансирования «Салавата Юлаева» соответствует результату

Министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов высказался о финансировании «Салавата Юлаева» из бюджета республики. В этом сезоне уфимский клуб дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» (0-4). В июне прошлого года гендиректор «Салавата» Ринат Баширов сообщал, что из бюджета республики на клуб ежегодно выделяется 250 млн рублей.

«Сегодня тот объём, который выделяется для финансирования хоккейного клуба «Салават Юлаев», оптимален. Безусловно, все те обязательства, которые есть перед Республикой Башкортостан, мы выполняем и будем выполнять.

Конечно, хотелось бы, чтобы команда финансировалась всё больше и больше, но есть определённые задачи, которые должны соответствовать тому объёму финансирования. То есть тот оптимальный объём финансирования, который имеется, соответствует результату, который мы получили. Будем максимально стараться финансово поддерживать клуб в следующем сезоне», – цитирует Хабибова ТАСС.