Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции

В Восточной конференции определились все пары первого раунда Кубка Стэнли. Победа «Бостон Брюинз» над «Нью-Джерси» (4:0) в заключительном матче регулярного чемпионата обеспечила команде первое место в зоне wild card.

Таким образом, «Брюинз» в первом раунде сыграет с «Баффало Сэйбрз» (победителем Атлантического дивизиона). Команды встретятся в плей-офф впервые с 2010 года и в девятый раз в истории. Текущий счёт по сериям – 6-2 в пользу «Бостона».

«Каролина Харрикейнз» (победитель Столичного дивизиона и конференции) сыграет с «Оттавой Сенаторз». Встреча в плей-офф будет для команд первой в истории.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» гарантировала себе преимущество домашней площадки в серии с «Монреаль Канадиенс».

«Питтсбург Пингвинз» в первом раунде встретится с «Филадельфией Флайерз» и начнёт серию на домашней площадке.

Сетка плей-офф НХЛ
