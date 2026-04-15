Лидер «Салавата»: не стыдно ни перед самими собой, ни перед болельщиками. Бились до конца

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский заявил, что ему не стыдно за результат серии второго раунда с «Локомотивом» (0-4).

— Какие ощущения от четвёртого матча? Играли вроде бы неплохо, но 0:4…

— Да мы в каждом матче с «Локомотивом» в этой серии бились до конца, были как хорошие моменты, так и плохие. Голов не хватило. Два гола за четыре игры — это очень мало для победы и для прохода в следующий раунд.

Но могу честно сказать, что мы сделали всё, что могли. Мы с пацанами можем в глаза друг другу посмотреть и сказать, что нам не стыдно ни перед самими собой, ни перед болельщиками. Бились до конца, — сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.