Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лидер «Салавата»: не стыдно ни перед самими собой, ни перед болельщиками. Бились до конца

Лидер «Салавата»: не стыдно ни перед самими собой, ни перед болельщиками. Бились до конца
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский заявил, что ему не стыдно за результат серии второго раунда с «Локомотивом» (0-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Береглазов, А. Радулов) – 05:23 (5x4)     0:2 Каюмов (Шалунов) – 34:17 (5x5)     0:3 А. Радулов – 58:27 (en)     0:4 Береглазов (Шалунов, А. Радулов) – 59:45 (5x4)    

— Какие ощущения от четвёртого матча? Играли вроде бы неплохо, но 0:4…
— Да мы в каждом матче с «Локомотивом» в этой серии бились до конца, были как хорошие моменты, так и плохие. Голов не хватило. Два гола за четыре игры — это очень мало для победы и для прохода в следующий раунд.

Но могу честно сказать, что мы сделали всё, что могли. Мы с пацанами можем в глаза друг другу посмотреть и сказать, что нам не стыдно ни перед самими собой, ни перед болельщиками. Бились до конца, — сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Василевским читайте на «Чемпионате»:
«Мы поднялись со дна». Честное интервью с лидером «Салавата» после вылета из плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android