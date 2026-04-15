Ал. Василевский: мне показалось, что в прошлом году с «Локомотивом» было сложнее играть

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский заявил, что в прошлом сезоне «Локомотив» был сильнее, чем в текущем плей-офф.

— Второй год подряд «Локомотив» становится непреодолимой преградой для «Салавата». Как думаете, почему так складывается и что, может быть, изменилось в сравнении с прошлогодней серией?

— Честно, мне показалось, что в прошлом году с «Локомотивом» было сложнее играть, а в этом — полегче. Системная команда, у них ни один игрок не ушёл после чемпионского сезона. Сильный, хороший соперник, — сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.