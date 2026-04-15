Защитник «Салавата»: никто не верил, что мы попадём в плей-офф. Это вообще было сказкой!

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский заявил, что в начале чемпионата никто не мог поверить, что уфимский клуб выйдет в плей-офф. Команда занимала последнее место в таблице Восточной конференции.

— Какие у вас ощущения от этого сезона? Начало было настоящей катастрофой, но в итоге смогли выйти в плей-офф, прошли первый раунд, дали бой во втором.

— Кто мог подумать в начале чемпионате, после 10-15 матчей, что мы вообще сможем чего-то достичь в этом сезоне? Кто мог подумать, что мы можем в плей-офф попасть? Это вообще было сказкой! Не для нас, но для экспертов, для болельщиков. Никто не верил, что мы попадём в плей-офф, а уж тем более там пройдём первый раунд против такой хорошей команды, как «Автомобилист». Поэтому этот сезон можно занести в актив команде, — сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.