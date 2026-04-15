Алексей Василевский высказался о прогрессе Александра Жаровского в «Салавате»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский высказался о прогрессе нападающего уфимской команды Александра Жаровского.

— В прошлом сезоне казалось, что команду в основном тащат легионеры. В этом появилось очень много молодых ребят, а те, кто уже был в команде, выросли и взяли на себя новые роли. Как оцените рост команды, рост молодых игроков и Александра Жаровского в частности?

— Молодцы! Жарик — молодчик, в этом сезоне добавил, но ему надо всё равно работать и прибавлять. Тёма Горшков и Егор Сучков — вообще красавцы! И Макс Кузнецов тоже, пришёл из Высшей лиги, по ходу сезона попал в состав и в плей-офф тоже был лидером. Поэтому все молодцы. Они выросли в этом сезоне.

Сейчас у нас почти у всей команды контракты заканчиваются, поэтому я бы хотел, чтобы ребят оставили, — сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.