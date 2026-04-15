Защитник «Салавата» объяснил, как переход Евгения Кузнецова изменил команду

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский объяснил, как переход нападающего Евгения Кузнецова изменил уфимскую команду.

— Как команду изменил переход Евгения Кузнецова?

— В раздевалке веселее стало (улыбается). Женька так много титулов выиграл, Кубок Стэнли брал. Он забивал важные голы, был лидером нашей команды.

— Его травма сильно повлияла на ход серии с «Локомотивом»? Хоть, конечно, он и пропустил всего полтора матча.

— Да не особо… Но это плей-офф. В четвёртом матче у нас в составе были в принципе все, кто есть. Больше никого не было, все травмированы, — сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

За 26 матчей в составе уфимского клуба с учётом плей-офф Кузнецов набрал 20 (7+13) очков.