Лидер «Салавата Юлаева» обратился к болельщикам после вылета команды из плей-офф КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский обратился к болельщикам уфимского клуба после вылета команды из плей-офф КХЛ. Во втором раунде Кубка Гагарина «Салават Юлаев» в серии из четырёх встреч уступил ярославскому «Локомотиву».

— Что вы можете сейчас сказать болельщикам? Так сказать, передайте послание.

— Вы молодцы! Спасибо, что за нас болеете, вас всегда слышно — и на выездных матчах, и тем более дома. Вы наш шестой полевой игрок, поэтому низкий вам поклон! Спасибо, — сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в серии из шести встреч.