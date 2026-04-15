Лидер «Салавата Юлаева» объяснил, за счёт чего команде удалось перевернуть сезон

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский рассказал, что командная работа и самоотверженность каждого хоккеиста помогли уфимскому клубу переломить ход неудачно начавшегося сезона. На старте сезона уфимцы занимали последнее место в таблице Восточной конференции.

— Благодаря чему удалось так перевернуть этот сезон?

— Просто каждый делал свою работу. Пацаны и пластались, и ловили шайбу, применяли силовые, в меньшинстве справлялись, рояль таскали, выполняли черновую работу. И, конечно, забивали важные голы. За счёт командной игры мы поднялись со дна, — сказал Василевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.