«Ситуация довольно плохая». Вышински о возможном новом контракте Бобровского с «Флоридой»

Журналист ESPN Грег Вышински высказался относительно возможного нового контракта российского голкипера Сергея Бобровского с «Флоридой Пантерз». Напомним, семилетний контракт хоккеиста на $ 70 млн истекает по окончании текущего сезона.

«По-моему, ситуация с Бобровским и «Флоридой» довольно плохая, судя по тому, что я слышал. Говорят, что существует значительная разница между тем, чего он хочет, и тем, что они готовы ему предложить. И у меня такое чувство, что теперь их пути разойдутся», — сказал Вышински в программе The Sheet with Jeff Marek.

Сергей дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Пантерз» (2024, 2025).