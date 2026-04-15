Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ситуация довольно плохая». Вышински о возможном новом контракте Бобровского с «Флоридой»

Комментарии

Журналист ESPN Грег Вышински высказался относительно возможного нового контракта российского голкипера Сергея Бобровского с «Флоридой Пантерз». Напомним, семилетний контракт хоккеиста на $ 70 млн истекает по окончании текущего сезона.

«По-моему, ситуация с Бобровским и «Флоридой» довольно плохая, судя по тому, что я слышал. Говорят, что существует значительная разница между тем, чего он хочет, и тем, что они готовы ему предложить. И у меня такое чувство, что теперь их пути разойдутся», — сказал Вышински в программе The Sheet with Jeff Marek.

Сергей дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Пантерз» (2024, 2025).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android