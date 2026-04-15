«Барыс» продлил контракт с нападающим Кириллом Панюковым

Пресс-служба «Барыса» сообщила о продлении сотрудничества с казахстанским нападающим Кириллом Панюковым. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2027 года.

В сезоне-2025/2026 28-летний форвард провёл 48 матчей, в которых записал на свой счёт 13 (7+6) очков.

«Кирилл — исключительно честный и трудолюбивый хоккеист, который достойно провёл чемпионат, учитывая ограниченное игровое время и отсутствие практики в большинстве. Он всегда старается чётко выполнить задачи, поставленные тренерским штабом. Но в следующем сезоне мы ждём от него серьёзного шага вперёд по игре и забитым голам, а также проявления лидерских качеств в раздевалке», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Леонид Метальников.