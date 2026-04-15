«Может, они хотят домой». Щитов — об игре легионеров минского «Динамо»

Экс-хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов оценил ход серии 1/4 финала Кубка Гагарина между минским «Динамо» и «Ак Барсом» (0-3).

«Шансы у «Динамо» на проход «Ак Барса» остаются. Никто не предполагал, что Минск так будет проигрывать, они были фаворитами. Возможно, сказываются опыт и характер игроков «Ак Барса». Команда выполняет тренерские задания, неплохо выглядит в обороне. Думаю, там не обходится без рекомендации Билялетдинова. Он постоянно с командой.

Анвар Гатиятулин хорошо подготовил казанцев. Квартальнов говорил, что нужен характер. Может, минчанам его и не хватает. Там много иностранцев, они не всегда стабильно играют в плей-офф. Может, они хотят домой», — цитирует Щитова Metaratings.