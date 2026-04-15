Кравчук: «Салават» превратил экстремальный сезон в хороший, но «Локомотив» — это машина

Двукратный олимпийский чемпион в роли защитника и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук прокомментировал итоги серии 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев» (4-0).

— С самого начала было понятно, что действующий обладатель Кубка Гагарина – явный фаворит серии. Речь и о кубковом опыте, и о качестве состава, его глубине. Вообще, «Салават» начинал этот сезон как экстремальный – я так понимаю, там были вопросы и по бюджету, и по селекции и так далее. Тем не менее за счёт внутренней работы команда перевела его в хороший, а победа в серии с другим фаворитом – «Автомобилистом» — подарила Башкортостану праздник. Но Ярославль – это всё-таки не Екатеринбург. Другие скорости, другой баланс состава. Отсюда 0-4.

— За счёт чего «Локомотив» пошёл дальше?
— Если у «Автомобилиста» возникали разрывы в линиях и в настрое, то Ярославль – это машина. Команда играет быстро, плотно, всеми четырьмя звеньями, не оставляя сопернику свободных зон. Причём это габаритная команда, которая выигрывает борт – в отличие опять-таки от «Автомобилиста». А в современном хоккее 80% игры – именно у бортов. После того как у Уфы пошли травмы, надежды на борьбу окончательно исчезли. Тем не менее «Салават» заносит этот хоккейный год себе в актив, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

