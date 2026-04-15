«Говорят, он в следующем сезоне будет играть, я надеюсь на это». Третьяк — об Овечкине

«Говорят, он в следующем сезоне будет играть, я надеюсь на это». Третьяк — об Овечкине
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о будущем российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Говорят, что он в следующем сезоне будет играть, и я надеюсь на это. Потому что ему надо побить этот рекорд (по абсолютному количеству голов в НХЛ. — Прим. «Чемпионата») — всё-таки это достижение мирового значения. Жалко, что он закончил [сезон], мы болели против «Филадельфии», — приводит слова Третьяка ТАСС.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 40-летний россиянин записал на свой счёт 64 очка — 32 заброшенные шайбы и 32 ассиста, не пропустив ни одного матча.

