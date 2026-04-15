Вайсфельд: Овечкину, конечно, стоит остаться на сезон, чтобы побить рекорд Гретцки

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о неудачном сезоне для «Вашингтон Кэпиталз» и оценил, стоит ли Александру Овечкину продлевать контракт со столичным клубом.

«Сложно сказать, почему «Вашингтон» не вышел в плей-офф. В прошлом году они очень успешно сыграли, по логике должны были в этом году выступить ещё лучше, а сыграли слабо.

Если абстрагироваться от всех других вопросов, то Овечкину, конечно, стоит остаться на сезон, чтобы побить рекорд Гретцки, но здесь только ему решать. Никто не знает, в каком он состоянии, есть ли у него желание, как он физически себя чувствует. Этот вопрос может задать кому угодно, однако ответить может только он сам», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».