Сушинский: Евгений Кузнецов изменился после перехода в «Салават Юлаев»

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался об игре нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова.

«Кузнецов изменился после перехода в «Салават Юлаев». В СКА и «Металлурге» он играл иначе. Это логично в том смысле, что каждый тренер выставляет свои условия хоккеистам. Травма сыграла для него в минус, но он ещё сможет восстановиться от неё», — приводит слова Сушинского LiveResult.

Кузнецов получил травму в третьей встрече серии с «Локомотивом». Форвард попал под силовой приём Александра Полунина и покинул площадку на носилках. В четвёртом матче серии Кузнецов участия не принимал. За 26 встреч в составе уфимского клуба с учётом плей-офф Кузнецов набрал 20 (7+13) очков.