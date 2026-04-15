Владимир Плющев назвал лучшего тренера в КХЛ на сегодняшний день

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высоко оценил работу наставника «Салавата Юлаева» Виктора Козлова.

«То, что «Салавату» уже какой сезон достаточно тяжело по разным объективным причинам — это ещё раз говорю, вызывает достаточно большое уважение к главному тренеру. И здесь, я не знаю, здесь недавно был какой-то там опрос журналистов «Лицо КХЛ». Назвали лицом КХЛ Разина. Я говорю: «А что значит «Лицо КХЛ»? Вы мне объясните». Говорят, было вот это, было вот это. Я говорю: «Не знаю, что такое лицо КХЛ, но то, что в «Салавате» есть тренер, который просто лучший на сегодняшний день по всем показателям — я думаю, что это Козлов», — цитирует Плющева «Татар-информ».