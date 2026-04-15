Крикунов — о московском «Динамо»: антирезультат, говорил им, что команда не готова к КГ

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал результат московского «Динамо» в сезоне-2025/2026 КХЛ. Команда проиграла в первом раунде Кубка Гагарина минским одноклубникам со счётом 0-4.

— «Динамо» провело один из худших сезонов в истории. Как оцените результат бело‑голубых?

— Я думаю, вообще худший. Такого я не припомню.

— Вас это удивило?

— Конечно. Для «Динамо» это антирезультат. Но когда они приезжали в «Сочи», я там был и говорил им: «У вас команда не готова играть в плей‑офф, ребята, надо всё‑таки к этому готовиться».

— Обычно в таких случаях шишки падают на голову главного тренера.

— Естественно, а на кого ещё?

— Ещё к менеджменту с руководством есть претензии.

— Руководство в принципе всё сделало. Взяли, что смогли. Там команда‑то по составу совсем неплохая. Просто они думали, что в чемпионате выигрывали, и в плей‑офф мастер‑класс дадут. Но там совсем другие игры, а они продолжали играть так же, как и в чемпионате — за счёт мастерства и большинства. А надо было в равных составах жёстче играть, бороться на пятаке, вылезать на ворота соперника, в общем, много всего, — цитирует Крикунова «Матч ТВ».