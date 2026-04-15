В матче «Ак Барс» — «Динамо» произошла драка на 79-й секунде встречи

В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает минское «Динамо». Идёт первый период, счёт не открыт — 0:0. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Ак Барса». «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
2-й период
2 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5)     2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4)    

На второй минуте матча произошла драка между нападающим казанского клуба Михаилом Фисенко и защитником минской команды Николя Мелошем. Хоккеистам по итогам эпизода выписали по пять минут штрафа за драку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
«Ак Барс» сенсационно разбирает Минск и движется к Кубку Гагарина. За счёт чего? «Ак Барс» сенсационно разбирает Минск и движется к Кубку Гагарина. За счёт чего?
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
