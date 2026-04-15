Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Каменский: уход Бобровского будет потерей для «Флориды»

Каменский: уход Бобровского будет потерей для «Флориды»
Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский высказался о возможном уходе российского вратаря Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз».

«Уход такого вратаря будет большой потерей для клуба. Бобровский — вратарь мирового класса, лучший в лиге. Конечно, другие клубы НХЛ будут в нём заинтересованы. Уверен, он будет пользоваться спросом», — приводит слова Каменского Metaratings.

Напомним, семилетний контракт Бобровского и «пантер» на $ 70 млн истекает по окончании текущего сезона. Сергей дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз» (2024, 2025).

Ранее журналист ESPN Грег Вышински высказался относительно возможного нового контракта Бобровского и «Флориды».

