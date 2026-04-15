Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Хоккей Новости

В первом периоде «Ак Барс» и минское «Динамо» набрали 38 минут штрафа

В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает минское «Динамо». После первого периода счёт — 1:0 в пользу казанского клуба. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Ак Барса». «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
2-й период
2 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5)     2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В первом периоде команды на двоих набрали 38 минут штрафа. В матче состоялись две драки. Гости набрали 20 штрафных минут, получив два больших штрафа, казанский клуб набрал 18 штрафных минут, также получив два больших штрафа. Кроме того, в первом периоде судьи выписали девять малых штрафов.

