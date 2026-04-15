Черкас: СКА потянул бы Бобровского, у них один из самых больших бюджетов в КХЛ

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о возможном будущем российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Большая вероятность, что Бобровский будет заканчивать карьеру в КХЛ. Он ещё сезон или два отыграет в НХЛ, потому что он в неплохом состоянии. В прошлом сезоне и два года назад он показывал хорошую игру. Думаю, он ещё попытается зацепиться за НХЛ, договориться с каким-то клубом.

Недалёк день, когда Бобровский может появиться в России. Многие команды захотят увидеть его у себя, потому что это хороший и качественный вратарь. За него будут бороться. СКА потянул бы Бобровского. У клуба один из самых больших бюджетов, в пятёрку в КХЛ точно входит. Никаких проблем для СКА», — цитирует Черкаса «Советский спорт».