Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Валерий Каменский прокомментировал будущее нападающего Евгения Кузнецова

Комментарии

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский высказался о будущем нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова.

«Останется ли Кузнецов в команде, будет зависеть от клуба и в том числе от самого игрока. Тут много факторов — требования, контракт и другие, но Евгений показал хороший хоккей. Если он продолжит так играть, то к нему будет интерес», — цитирует Каменского Metaratings.

Кузнецов получил травму в третьей встрече серии с «Локомотивом». Форвард попал под силовой приём Александра Полунина и покинул площадку на носилках. В четвёртом матче серии Кузнецов участия не принимал. За 26 встреч в составе уфимского клуба с учётом плей-офф Кузнецов набрал 20 (7+13) очков.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android