Во втором периоде матча «Ак Барс» — «Динамо» арбитры отменили два гола минчан

В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает минское «Динамо». Идёт второй период, счёт — 3:0 в пользу казанского клуба. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Ак Барса». «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

На 16-й минуте второго периода белорусская команда забросила шайбу в большинстве, однако после видеопросмотра арбитры встречи гол отменили. Шайба была заброшена коньком.

На 19-й минуте периода шайбу гостей отменили из-за положения «вне игры» до взятия ворот. Отменим, что оба раза автором незасчитанных шайб стал Виталий Пинчук.

