Министр спорта России Дегтярёв встретился с Романом Ротенбергом и наградил почётным знаком

Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал о встрече с первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом.

Фото: Телеграм-канал Михаила Дегтярёва

«Провёл встречу с первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом. Обсудили флагманский проект федерации «Красная машина», который развивается при его активном участии и сконцентрирован на постоянном поиске и подготовке молодых дарований. Ранее сегодня за высокие результаты наградил Романа почётным знаком «Отличник физической культуры и спорта».

В частности, академия «Красная Машина Юниор» зарекомендовала себя как новая система подготовки юных хоккеистов. Благодаря ей более 500 талантливых детей в Москве и Подмосковье занимаются хоккеем бесплатно, из них сформированы несколько команд, которые уже входят в число лидеров региональных первенств и даже показывают результаты на международных стартах. Внутри проекта выстроена понятная вертикаль подготовки: от детской школы до команды Молодёжной хоккейной лиги, по сути, бесшовный переход в профессиональный хоккей.

Параллельно развивается проект «Красная Машина Двор», благодаря которому дети вместе с родителями выходят на дворовые коробки, где тренируются с известными наставниками. В проекте уже участвует более 1500 человек, и спрос растёт. Со следующего сезона программа будет расширена на ряд других регионов», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.