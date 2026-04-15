Александр Лукашенко назвал игру минского «Динамо» в плей-офф паршивой
Президент Беларуси Александр Лукашенко в негативном ключе отреагировал на игру минского «Динамо» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом».
«Чем я переболел недавно, это одна из проблем, не только минское «Динамо» паршиво играет в хоккей», — заявил Лукашенко на совещании.
Напомним, в эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает минское «Динамо». Идёт третий период, счёт — 3:0 в пользу казанского клуба. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Ак Барса». «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5) 2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4) 3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5) 3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5) 3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)
Материалы по теме
Материалы по теме
