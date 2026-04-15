Александр Лукашенко назвал игру минского «Динамо» в плей-офф паршивой

Президент Беларуси Александр Лукашенко в негативном ключе отреагировал на игру минского «Динамо» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом».

«Чем я переболел недавно, это одна из проблем, не только минское «Динамо» паршиво играет в хоккей», — заявил Лукашенко на совещании.

Напомним, в эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает минское «Динамо». Идёт третий период, счёт — 3:0 в пользу казанского клуба. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Ак Барса». «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.