«Ак Барс» стал вторым полуфиналистом Кубка Гагарина, победив в серии минское «Динамо»

В Казани прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду минское «Динамо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2. Счёт в серии – 4-0 в пользу казанского клуба.

На 13-й минуте первого периода Никита Лямкин открыл счёт в игре. В середине второго периода Дмитрий Яшкин удвоил преимущество хозяев. На последней минуте периода Александр Барабанов сделал счёт 3:0. В конце игры Вадим Шипачёв и Даниил Липский установили окончательный счёт.

Таким образом, «Ак Барс» стал вторым полуфиналистом Кубка Гагарина – 2026 и встретится с победителем пары 1/4 финала плей-офф «Металлург» — «Торпедо».