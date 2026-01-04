Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ак Барс — Динамо Мн, результат четвёртого матча 15 апреля 2026, счет 3:2, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Ак Барс» стал вторым полуфиналистом Кубка Гагарина, победив в серии минское «Динамо»
В Казани прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду минское «Динамо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2. Счёт в серии – 4-0 в пользу казанского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5)     2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4)     3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5)     3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5)     3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)    

На 13-й минуте первого периода Никита Лямкин открыл счёт в игре. В середине второго периода Дмитрий Яшкин удвоил преимущество хозяев. На последней минуте периода Александр Барабанов сделал счёт 3:0. В конце игры Вадим Шипачёв и Даниил Липский установили окончательный счёт.

Таким образом, «Ак Барс» стал вторым полуфиналистом Кубка Гагарина – 2026 и встретится с победителем пары 1/4 финала плей-офф «Металлург» — «Торпедо».

Календарь Кубка Гагарина — 2026
Сетка Кубка Гагарина — 2026
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
