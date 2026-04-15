Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену двух голов «Динамо» в игре с «Ак Барсом»

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил отмену двух голов «Динамо» в игре с «Ак Барсом» (2:3, 0-4).

«На 36-й минуте, после взятия ворот, произведённого игроком «Динамо» Минск Виталием Пинчуком, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на удар по шайбе ногой. В результате видеопросмотра определено: гол был забит ногой. Нет гола.

На 39-й минуте, после взятия ворот, произведённого игроком «Динамо» Минск» Виталием Пинчуком, главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин взял запрос на положение «вне игры». В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот было положение «вне игры». Нет гола», — сказано в сообщении КХЛ.

Видео вышеуказанных моментов с дополнительными ракурсами от КХЛ можно посмотреть по ссылке.