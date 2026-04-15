Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену двух голов «Динамо» в игре с «Ак Барсом»

Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену двух голов «Динамо» в игре с «Ак Барсом»
Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил отмену двух голов «Динамо» в игре с «Ак Барсом» (2:3, 0-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5)     2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4)     3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5)     3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5)     3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)    

«На 36-й минуте, после взятия ворот, произведённого игроком «Динамо» Минск Виталием Пинчуком, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на удар по шайбе ногой. В результате видеопросмотра определено: гол был забит ногой. Нет гола.

На 39-й минуте, после взятия ворот, произведённого игроком «Динамо» Минск» Виталием Пинчуком, главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин взял запрос на положение «вне игры». В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот было положение «вне игры». Нет гола», — сказано в сообщении КХЛ.

Видео вышеуказанных моментов с дополнительными ракурсами от КХЛ можно посмотреть по ссылке.

Материалы по теме
Видео
Во втором периоде матча «Ак Барс» — «Динамо» арбитры отменили два гола минчан
Материалы по теме
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
