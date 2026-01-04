Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Торпедо — Металлург, результат четвёртого матча 15 апреля 2026, счет 3:2 ОТ, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Торпедо» в овертайме вырвало победу у «Металлурга» и продлило серию плей-офф КХЛ
Комментарии

В Нижнем Новгороде прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии – 3-1 в пользу магнитогорского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Исхаков, Михайлис) – 03:53 (5x5)     0:2 Минулин (Михайлис) – 20:57 (5x5)     1:2 Фирстов (Летунов, Гончарук) – 40:14 (5x5)     2:2 Alexei Kruchinin – 46:25 (5x4)     3:2 Виноградов (Нарделла, Ткачёв) – 76:23 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На четвёртой минуте первого периода Александр Петунин открыл счёт в игре. В начале второго периода Артём Минулин удвоил преимущество гостей. На 14-й секунде третьего периода Владислав Фирстов забросил первую шайбу «Торпедо» в игре. На седьмой минуте периода Алексей Кручинин сделал счёт 2:2. В овертайме победу хозяевам принёс Егор Виноградов.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.

Календарь Кубка Гагарина - 2026
Сетка Кубка Гагарина - 2026
Материалы по теме
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
