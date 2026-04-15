Щитов назвал факторы, которые позволили «Локомотиву» победить в серии с «Салаватом»

Бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал вылет «Салавата Юлаева» от «Локомотива» со счётом 0-4 в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026.

«Стоит отметить, что тренер сказал, что был в команде вирус. Из-за этого не все игроки смогли принять участие в матче, кто-то вообще выходил после болезни. Стоит учесть, что «Локомотив» сейчас сильнее «Салавата», это прошлогодний чемпион, мощная оборона, которую очень тяжело пройти. Поэтому были такие факторы, из-за которых было проблемно пройти «Локомотив», — приводит слова Щитова Vprognoze.

Ранее итоги серии 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев» прокомментировал Игорь Кравчук.

