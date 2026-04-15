Квартальнов прокомментировал слухи о своём увольнении и отреагировал на вопрос о будущем

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения в серии с «Ак Барсом» (0-4) прокомментировал слухи о своём увольнении из клуба.

«Какая правда? Могли меня уволить? Не было никаких разговоров, я продолжал работать. Буду ли я работать дальше? Давайте говорить сейчас по серии, по игре, что будет дальше, не готов комментировать и говорить», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в Казани прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду минское «Динамо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2.