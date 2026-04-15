Квартальнов прокомментировал слухи о своём увольнении и отреагировал на вопрос о будущем
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения в серии с «Ак Барсом» (0-4) прокомментировал слухи о своём увольнении из клуба.
«Какая правда? Могли меня уволить? Не было никаких разговоров, я продолжал работать. Буду ли я работать дальше? Давайте говорить сейчас по серии, по игре, что будет дальше, не готов комментировать и говорить», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Напомним, в Казани прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду минское «Динамо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5) 2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4) 3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5) 3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5) 3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)
