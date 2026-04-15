Главная Хоккей Новости

Квартальнов: понимали, что это, возможно, последний матч, никто не хотел проигрывать

Квартальнов: понимали, что это, возможно, последний матч, никто не хотел проигрывать
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении в серии с «Ак Барсом» (0-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5)     2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4)     3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5)     3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5)     3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)    

«Многое не получалось в атаке, в конце всегда так. Всё-таки 3-0 после второго периода – многовато, с этой командой тяжело было вернуться. Что касается драк, ребята контролируют агрессию, мы понимали, что это наш, возможно, последний матч, никто не хотел проигрывать. Понимали, в чём уступили в прошлом матче. Казань вытерпела и достойно сыграла.

Что-то находили, что-то говорили. Не получалось, здорово Казань оборонялась. Четыре минуты не очень качественные были большинства, много шайба выходила. Казань держала в зоне в большинстве, а мы частенько теряли, много пустых сил в итоге тратили.

Играть нужно до конца. Сегодня была другая игра, отдам должное команде соперника. Здоровья у них побольше в команде, особенно у нападающих. Нам было тяжело. Редко мы закрывали в зоне, тратили силы на отбор шайбы», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

