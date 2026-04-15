Квартальнов: понимали, что это, возможно, последний матч, никто не хотел проигрывать

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении в серии с «Ак Барсом» (0-4).

«Многое не получалось в атаке, в конце всегда так. Всё-таки 3-0 после второго периода – многовато, с этой командой тяжело было вернуться. Что касается драк, ребята контролируют агрессию, мы понимали, что это наш, возможно, последний матч, никто не хотел проигрывать. Понимали, в чём уступили в прошлом матче. Казань вытерпела и достойно сыграла.

Что-то находили, что-то говорили. Не получалось, здорово Казань оборонялась. Четыре минуты не очень качественные были большинства, много шайба выходила. Казань держала в зоне в большинстве, а мы частенько теряли, много пустых сил в итоге тратили.

Играть нужно до конца. Сегодня была другая игра, отдам должное команде соперника. Здоровья у них побольше в команде, особенно у нападающих. Нам было тяжело. Редко мы закрывали в зоне, тратили силы на отбор шайбы», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.