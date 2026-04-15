Квартальнов назвал ключевой момент, из-за которого «Динамо» всухую проиграло «Ак Барсу»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о ключевом моменте в серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (0-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5)     2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4)     3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5)     3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5)     3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)    

«0-4 в серии, так что, конечно, сбили, где-то переиграли. Сейчас всё что угодно можно уже говорить. У нас были шансы, в Минске всё было на тоненького, здесь нужно было сыграть иначе, особенно третью игру, ключевую, чуть по-другому… Не получилось, Казань не дала нам этого сделать. У них центральная ось очень хорошая, так же, как и у «Трактора» год назад центральная ось была серьёзная.

Мы всё-таки, наверное, чуть не перестроились, хотели атакой взять, но у нас атака и не пошла, забуксовали. Казань нам не дала. Второй матч, мы его вытащили и за какие-то секунды пропустили. Это был ключевой момент. Мы отдали ту игру, которая должна была быть нашей. В плей-офф играют опытные ребята, у соперника, они знают, как держать удар», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

