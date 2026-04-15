Квартальнов назвал ключевой момент, из-за которого «Динамо» всухую проиграло «Ак Барсу»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о ключевом моменте в серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (0-4).

«0-4 в серии, так что, конечно, сбили, где-то переиграли. Сейчас всё что угодно можно уже говорить. У нас были шансы, в Минске всё было на тоненького, здесь нужно было сыграть иначе, особенно третью игру, ключевую, чуть по-другому… Не получилось, Казань не дала нам этого сделать. У них центральная ось очень хорошая, так же, как и у «Трактора» год назад центральная ось была серьёзная.

Мы всё-таки, наверное, чуть не перестроились, хотели атакой взять, но у нас атака и не пошла, забуксовали. Казань нам не дала. Второй матч, мы его вытащили и за какие-то секунды пропустили. Это был ключевой момент. Мы отдали ту игру, которая должна была быть нашей. В плей-офф играют опытные ребята, у соперника, они знают, как держать удар», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.