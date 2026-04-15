Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 15 апреля 2026 года

Комментарии

Сегодня, 15 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего прошли две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-офф КХЛ на 15 апреля 2026 года:

«Торпедо» – «Металлург» Мг — 3:2 ОТ;
«Ак Барс» – «Динамо» Мн — 3:2.

Пары 1/4 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Группа «А»
«Локомотив» (1) — «Салават Юлаев» (5) — счёт в серии — 4-0.
«Авангард» (2) — ЦСКА (4) — счёт в серии — 3-1.

Группа «Б»
«Металлург» (1) — «Торпедо» (6) — счёт в серии — 3-1.
«Динамо» Минск (2) — «Ак Барс» (3) — счёт в серии — 0-4.

На стадии полуфиналов сыграют победители пар в каждой из групп. Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android