Результаты матчей 1/4 финала ВХЛ на 15 апреля 2026 года

Сегодня, 15 апреля, прошли два матча второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей ВХЛ на 15 апреля 2026 года:
«Омские Крылья» – «Югра» — 3:5;
«Магнитка» – «Химик» — 3:7.
Пары 1/4 финала:
1. «Металлург» Новокузнецк — «Горняк-УГМК» Верхняя Пышма, счёт в серии — 2-1.
2. «Нефтяник» Альметьевск — «Рязань-ВДВ» Рязань, счёт в серии — 2-1.
3. «Югра» Ханты-Мансийск — «Омские Крылья» Омск, счёт в серии — 3-0.
4. «Химик» Воскресенск — «Магнитка» Магнитогорск, счёт в серии — 1-2.
Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.