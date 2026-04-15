Результаты матчей 1/4 финала ВХЛ на 15 апреля 2026 года

Сегодня, 15 апреля, прошли два матча второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 15 апреля 2026 года:

«Омские Крылья» – «Югра» — 3:5;

«Магнитка» – «Химик» — 3:7.

Пары 1/4 финала:

1. «Металлург» Новокузнецк — «Горняк-УГМК» Верхняя Пышма, счёт в серии — 2-1.

2. «Нефтяник» Альметьевск — «Рязань-ВДВ» Рязань, счёт в серии — 2-1.

3. «Югра» Ханты-Мансийск — «Омские Крылья» Омск, счёт в серии — 3-0.

4. «Химик» Воскресенск — «Магнитка» Магнитогорск, счёт в серии — 1-2.

Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.