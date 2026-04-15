Результаты матчей плей-офф МХЛ на 15 апреля 2026 года

Сегодня, 15 апреля, прошли два матча второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-офф МХЛ на 15 апреля 2026 года:

«Омские Ястребы» – «Чайка» — 2:3 Б;

«Стальные Лисы» – «Авто» — 1:2.

Серии плей-офф Западной конференции:

«Локо» — «Динамо-Шинник» — счёт в серии — 2-0;

МХК «Спартак» — «Красная Армия» — счёт в серии — 1-1.

Серии плей-офф Восточной конференции:

«Омские Ястребы» — «Чайка» — счёт в серии — 1-1;

«Стальные Лисы» — «Авто» — счёт в серии — 1-1.

Напомним, серии плей-офф проводятся до трёх побед.