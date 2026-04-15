Гатиятулин прокомментировал сухую победу «Ак Барса» в серии с минским «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе в серии плей-офф с минским «Динамо» (4-0).

«Каждый матч серии требовал концентрации, самоотверженности и характера. Считаю, что нам это удалось. Командная победа. Нашим болельщикам спасибо за поддержку. Я озвучивал наш принцип работы, что важна концентрация.

Концентрация – это когда выходишь и в каждой смене собран, когда соперник владеет инициативой, а ты не бегаешь по своей зоне с языком на плече. Концентрация – это такой момент, когда за минуту до окончания третьего периода пропускаешь гол.

Ребята выходят на смену и атакуют, а не выясняют отношения на скамейке запасных. Мы ведём работу в этом направлении. Считаю, что выиграли заслуженно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.