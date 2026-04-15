Гатиятулин прокомментировал сухую победу «Ак Барса» в серии с минским «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе в серии плей-офф с минским «Динамо» (4-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5)     2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4)     3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5)     3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5)     3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)    

«Каждый матч серии требовал концентрации, самоотверженности и характера. Считаю, что нам это удалось. Командная победа. Нашим болельщикам спасибо за поддержку. Я озвучивал наш принцип работы, что важна концентрация.

Концентрация – это когда выходишь и в каждой смене собран, когда соперник владеет инициативой, а ты не бегаешь по своей зоне с языком на плече. Концентрация – это такой момент, когда за минуту до окончания третьего периода пропускаешь гол.

Ребята выходят на смену и атакуют, а не выясняют отношения на скамейке запасных. Мы ведём работу в этом направлении. Считаю, что выиграли заслуженно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» стал вторым полуфиналистом Кубка Гагарина, победив в серии минское «Динамо»
Материалы по теме
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
Кто может догнать Овечкина? Главные преследователи лучшего снайпера НХЛ
