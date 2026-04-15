Гатиятулин — о драках: соперник уступал по серии 0-3, предполагали, что такое будет

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о драках в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (3:2, 4-0).

«Что касается драк, соперник уступал по серии 0-3, мы предполагали, что такое будет. Когда остаётся несколько часов до начала матча, то думаешь, как этот матч сложится. Если бы он сложился более размеренно, то это был бы больший плюс для нас. Но это плей-офф, у всех есть эмоции. Всё делается, чтобы одержать победу в конкретной встрече и серии.

Если говорить про пропущенные шайбы в концовке, то мы двигаемся в этом направлении, говорим ребятам, чтобы те довели матч до конца. «Динамо» — сильный соперник. Счёт в серии совсем не говорит о том, что было легко. Каждый матч шла равная игра. Важно, как мы распоряжаемся, когда у нас есть преимущество.

Мы понимали, что против нас сильный соперник, сбалансированная команда, одна из сильнейших команд по игре в атаке. Нам удалось выполнить наш план», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.