Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин — о драках: соперник уступал по серии 0-3, предполагали, что такое будет

Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о драках в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (3:2, 4-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5)     2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4)     3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5)     3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5)     3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)    

«Что касается драк, соперник уступал по серии 0-3, мы предполагали, что такое будет. Когда остаётся несколько часов до начала матча, то думаешь, как этот матч сложится. Если бы он сложился более размеренно, то это был бы больший плюс для нас. Но это плей-офф, у всех есть эмоции. Всё делается, чтобы одержать победу в конкретной встрече и серии.

Если говорить про пропущенные шайбы в концовке, то мы двигаемся в этом направлении, говорим ребятам, чтобы те довели матч до конца. «Динамо» — сильный соперник. Счёт в серии совсем не говорит о том, что было легко. Каждый матч шла равная игра. Важно, как мы распоряжаемся, когда у нас есть преимущество.

Мы понимали, что против нас сильный соперник, сбалансированная команда, одна из сильнейших команд по игре в атаке. Нам удалось выполнить наш план», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android