Гатиятулин: прошли долгий путь, можно вспомнить сентябрь, когда было много слухов, ажиотаж

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре казанского клуба во время текущего сезона КХЛ.

«Дима Яшкин раньше во всех командах был лучшим снайпером, получал более 20 минут игрового времени. Здесь процесс выстроен по-другому. Грише Денисенко также предложили новую роль. Ради команды они приняли новую роль. Они настоящие профессионалы, которые ради команды наступили на собственное «я». Сейчас все ребята играют на команду.

Было много вопросов по прошлогодней серии с «Динамо». Тогда нам не хватило концентрации: только возникли сложности, как не хватило сплочённости. Сейчас мы сделали в этом направлении шаг вперёд, это видно по результату.

Мы прошли длинный путь. Можно вспомнить сентябрь, когда было непросто, было много слухов и разговоров, был ажиотаж. Но я на всех пресс-конференциях говорил, что нас это закалило. Овертаймы нас тоже сплачивают», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

