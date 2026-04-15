Разин прокомментировал поражение «Металлурга» в четвёртом матче серии с «Торпедо»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ с «Торпедо» (2:3 ОТ, 3-1).
– Как говорится, мы не ищем лёгких путей. Два периода всё было под нашим контролем. «Торпедо» молодцы, зрители молодцы. Серия продолжается.
– Как объясните, что команда сыграла два периода вместо трёх?
– Многие говорят, что мы фавориты, это радует. Но у нас в первой пятёрке один мальчик 2004 года, один — 2005-го. Ещё есть два человека 2006 года, которые железобетонно в составе и определяют результат. Иногда нужно очень много нервов, чтобы эти молодые люди, обладающие талантом и возможностями, поняли, что иногда какая-то расхлябанность, все эти вещи – назвал бы их, но они нецензурные – могут перевернуть игру. На этих примерах пусть учатся. Но мне как тренеру их очень тяжело переживать, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
