Разин прокомментировал поражение «Металлурга» в четвёртом матче серии с «Торпедо»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ с «Торпедо» (2:3 ОТ, 3-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Исхаков, Михайлис) – 03:53 (5x5)     0:2 Минулин (Михайлис) – 20:57 (5x5)     1:2 Фирстов (Летунов, Гончарук) – 40:14 (5x5)     2:2 Alexei Kruchinin – 46:25 (5x4)     3:2 Виноградов (Нарделла, Ткачёв) – 76:23 (5x4)    

– Как говорится, мы не ищем лёгких путей. Два периода всё было под нашим контролем. «Торпедо» молодцы, зрители молодцы. Серия продолжается.

– Как объясните, что команда сыграла два периода вместо трёх?
– Многие говорят, что мы фавориты, это радует. Но у нас в первой пятёрке один мальчик 2004 года, один — 2005-го. Ещё есть два человека 2006 года, которые железобетонно в составе и определяют результат. Иногда нужно очень много нервов, чтобы эти молодые люди, обладающие талантом и возможностями, поняли, что иногда какая-то расхлябанность, все эти вещи – назвал бы их, но они нецензурные – могут перевернуть игру. На этих примерах пусть учатся. Но мне как тренеру их очень тяжело переживать, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

