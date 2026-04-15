«В моё время мне бы мешок на голову надели и отхреначили». Разин — о втором голе «Торпедо»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ с «Торпедо» (2:3 ОТ, 3-1) высказался о втором голе нижегородского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Исхаков, Михайлис) – 03:53 (5x5)     0:2 Минулин (Михайлис) – 20:57 (5x5)     1:2 Фирстов (Летунов, Гончарук) – 40:14 (5x5)     2:2 Alexei Kruchinin – 46:25 (5x4)     3:2 Виноградов (Нарделла, Ткачёв) – 76:23 (5x4)    

– Согласитесь, что лидеры не взяли на себя ответственность в нужный момент?
– Сегодня и в третьем периоде, и в овертайме были моменты. Лидеры их создавали. Но вы сами видели второй гол. В моё время ветераны мне бы точно мешок на голову надели и отхреначили бы по полной программе. Сейчас времена меняются. Людям и в жёсткой форме объясняешь, и в мягкой форме показываешь. Но эта хоккейная безнаказанность людей не обжигает. Некоторые ошибки они продолжают делать. Печально.

– Можно сравнить этот матч с первым матчем в серии?
– Да, там были моменты, которые мы реализовали. Обожглись в самом начале, на третий период вышли собранными. А здесь… Нельзя так выходить в третьем периоде, расхлябанно начинать. Второй гол из этой же серии, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Разин прокомментировал поражение «Металлурга» в четвёртом матче серии с «Торпедо»
