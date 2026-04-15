«В моё время мне бы мешок на голову надели и отхреначили». Разин — о втором голе «Торпедо»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ с «Торпедо» (2:3 ОТ, 3-1) высказался о втором голе нижегородского клуба.

– Согласитесь, что лидеры не взяли на себя ответственность в нужный момент?

– Сегодня и в третьем периоде, и в овертайме были моменты. Лидеры их создавали. Но вы сами видели второй гол. В моё время ветераны мне бы точно мешок на голову надели и отхреначили бы по полной программе. Сейчас времена меняются. Людям и в жёсткой форме объясняешь, и в мягкой форме показываешь. Но эта хоккейная безнаказанность людей не обжигает. Некоторые ошибки они продолжают делать. Печально.

– Можно сравнить этот матч с первым матчем в серии?

– Да, там были моменты, которые мы реализовали. Обожглись в самом начале, на третий период вышли собранными. А здесь… Нельзя так выходить в третьем периоде, расхлябанно начинать. Второй гол из этой же серии, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

