Лямкин: ожидали от минского «Динамо» большего, удача была на нашей стороне
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о победе в серии плей-офф с минским «Динамо» (4-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5)     2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4)     3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5)     3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5)     3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)    

«После прошлого матча их тренер высказался о бесхарактерности команды, тут ребята вышли доказывать. Но мы не из робкого десятка, нас не напугать. Сейчас отдохнём пару дней, потом тренерский штаб подскажет нам по дальнейшей работе, подойдём к следующей серии.

Не знаю, с чего такое мнение появилось. Если брать регулярный сезон, там совсем другая команда была. Иностранцам тоже в регулярке легче, чем в плей-офф играть. Всё равно здесь к ним особое внимание. Когда ты играешь несколько матчей с одной командой, тут совсем другой хоккей.

Ожидали от соперника большего. На их арене всегда тяжело играть, но мы забрали два матча. Однако, конечно, готовились к ним. Где-то пришлось потерпеть, но удача была на нашей стороне», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

