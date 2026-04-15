Лямкин: ожидали от минского «Динамо» большего, удача была на нашей стороне

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о победе в серии плей-офф с минским «Динамо» (4-0).

«После прошлого матча их тренер высказался о бесхарактерности команды, тут ребята вышли доказывать. Но мы не из робкого десятка, нас не напугать. Сейчас отдохнём пару дней, потом тренерский штаб подскажет нам по дальнейшей работе, подойдём к следующей серии.

Не знаю, с чего такое мнение появилось. Если брать регулярный сезон, там совсем другая команда была. Иностранцам тоже в регулярке легче, чем в плей-офф играть. Всё равно здесь к ним особое внимание. Когда ты играешь несколько матчей с одной командой, тут совсем другой хоккей.

Ожидали от соперника большего. На их арене всегда тяжело играть, но мы забрали два матча. Однако, конечно, готовились к ним. Где-то пришлось потерпеть, но удача была на нашей стороне», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.