Лямкин: матч горячим получился, но мы не хотим каждую минуту драться

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин оценил победу в четвёртом матче серии с минским «Динамо» (3:2, 4-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5)     2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4)     3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5)     3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5)     3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)    

«Главное, что команда победила, спасибо партнёрам. О своей статистике не думаю, идём все вместе. В эпизоде с моей шайбой Александр Барабанов очень много сделал, с этими разворотами идеальные передачи, нам с Ильёй Сафоновым осталось только обстучать. Ну и потом удачно шайба отскочила, хоть и с первого броска я не забил. Так и не понял, как она зашла в ворота.

Что касается драк, мы же тоже не хотим каждую минуту драться, чтобы игроков не осталось. Понятно, что матч горячим получился, но хоккей тоже был. Молодцы наши видеотренеры, девять удачных видеозапросов, красавцы», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Лямкин: ожидали от минского «Динамо» большего, удача была на нашей стороне
