Разин: если «Металлург» так ошибается с «Торпедо», как мы собрались играть с Казанью?

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ с «Торпедо» (2:3 ОТ, 3-1) прокомментировал ошибки магнитогорского клуба.
– Можно сказать, что на третий период вышли с уверенностью, что уже выиграли серию?
– В команде много хоккеистов, личностей. Да, может быть, какие-то вышли с такой ненужной самоотдачей. Но большинство старалось.
– Как теперь настроить команду на пятый матч?
– Все средства хороши. Есть ещё метод лопатой по хребту.
– Подойдёт?
– А как по-другому? У нас нет задачи обыграть «Торпедо», есть задача выиграть кубок. Если такие ошибки мы совершаем с «Торпедо», то как мы собрались играть с Казанью? Других методов у меня не существует. Больше чем уверен, что Ги Буше и Боб Хартли лопатой по хребту хреначат за такие вещи. В переносном смысле.
– Как ваш правый локоть? Много раз ударили по стеклу.
– Он уже адаптирован. В высшей лиге стёкол не было, там железные стены. Не беспокойтесь, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.