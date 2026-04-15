Разин: если «Металлург» так ошибается с «Торпедо», как мы собрались играть с Казанью?

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ с «Торпедо» (2:3 ОТ, 3-1) прокомментировал ошибки магнитогорского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Исхаков, Михайлис) – 03:53 (5x5)     0:2 Минулин (Михайлис) – 20:57 (5x5)     1:2 Фирстов (Летунов, Гончарук) – 40:14 (5x5)     2:2 Alexei Kruchinin – 46:25 (5x4)     3:2 Виноградов (Нарделла, Ткачёв) – 76:23 (5x4)    

– Можно сказать, что на третий период вышли с уверенностью, что уже выиграли серию?
– В команде много хоккеистов, личностей. Да, может быть, какие-то вышли с такой ненужной самоотдачей. Но большинство старалось.

– Как теперь настроить команду на пятый матч?
– Все средства хороши. Есть ещё метод лопатой по хребту.

– Подойдёт?
– А как по-другому? У нас нет задачи обыграть «Торпедо», есть задача выиграть кубок. Если такие ошибки мы совершаем с «Торпедо», то как мы собрались играть с Казанью? Других методов у меня не существует. Больше чем уверен, что Ги Буше и Боб Хартли лопатой по хребту хреначат за такие вещи. В переносном смысле.

– Как ваш правый локоть? Много раз ударили по стеклу.
– Он уже адаптирован. В высшей лиге стёкол не было, там железные стены. Не беспокойтесь, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

