Квартальнов рассказал, какой историей мотивировал игроков на камбэк в серии с «Ак Барсом»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о мотивации игроков белорусского клуба в серии с «Ак Барсом» (0-4).

«Я впервые проиграл серию 0-4. Как СКА победил мой ЦСКА в 2015-м, я не вспоминал, но перед этим матчем вспомнил серию, ребятам о ней рассказывал, когда мы играли в 2014-м с «Ак Барсом». Была похожая история.

Мы вели 3-2 в серии, прилетели в Новосибирск, проигрывали 0:2 после второго периода, а в Казань возвращаться – сами понимаете. Но во втором овертайме мы перевернули игру и забрали эту серию. На это обращали внимание, хотели просто победить», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.