Квартальнов рассказал, какой историей мотивировал игроков на камбэк в серии с «Ак Барсом»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о мотивации игроков белорусского клуба в серии с «Ак Барсом» (0-4).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5) 2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4) 3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5) 3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5) 3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)
«Я впервые проиграл серию 0-4. Как СКА победил мой ЦСКА в 2015-м, я не вспоминал, но перед этим матчем вспомнил серию, ребятам о ней рассказывал, когда мы играли в 2014-м с «Ак Барсом». Была похожая история.
Мы вели 3-2 в серии, прилетели в Новосибирск, проигрывали 0:2 после второго периода, а в Казань возвращаться – сами понимаете. Но во втором овертайме мы перевернули игру и забрали эту серию. На это обращали внимание, хотели просто победить», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
