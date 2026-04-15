Галимов: у нас команда с яйцами, главный тренер Минска уже всё сказал про «Динамо»

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов оценил победу в четвёртом матче серии с минским «Динамо» (3:2, 4-0).

«Какая разница, кто какое место занял? Это плей-офф, мы подготовились лучше, у нас команда с яйцами. Главный тренер Минска уже всё сказал про них. Насчёт своего удаления вообще не переживал. И так было понятно, что мы выиграем.

Но было непросто, третья и четвёртая игра получились тяжёлыми, особенно эта в концовке. Что-то не умеем мы спокойно доводить матч», – передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» стал вторым полуфиналистом Кубка Гагарина – 2026 и встретится с победителем пары 1/4 финала плей-офф «Металлург» — «Торпедо».

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» стал вторым полуфиналистом Кубка Гагарина, победив в серии минское «Динамо»
