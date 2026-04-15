Нападающий «Ак Барса» Дыняк высказался о своей драке с защитником минского «Динамо»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу в серии с минским «Динамо» (4-0) и высказался о своей драке в четвёртом матче.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5)     2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4)     3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5)     3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5)     3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)    

«Мы вышли на битву, знали, что лёгкого матча не будет. Вся серия шла кость в кость. Как видите, драки помогли, выиграли. До этого подрался Михаил Фисенко, эмоции кипели. Плюс я почувствовал несправедливость. Он предложил подраться, в близком контакте договорились. Не было грязи, это же плей-офф, здесь по-другому не бывает.

Я стараюсь выполнять то, что от меня требуется. Я не голеадор, у нас есть куча мастеров для этого. Моя задача – помогать ребятам, никого не давать в обиду, защищать своих. «Ак Барс» я считаю, что был лучше в первую очередь в борьбе. Выигрывали стыки, пятак.

Не хочу конкретизировать, выиграли – самое главное. Есть эксперты, которые разберут все моменты серии. Переломной стала победа в овертайме во втором матче. Нэйтан Тодд по-мастерски попал в моменте с голом. Если выиграли 4-0 – значит, всё по игре», – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

