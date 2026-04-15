Нападающий «Ак Барса» Дыняк высказался о своей драке с защитником минского «Динамо»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победу в серии с минским «Динамо» (4-0) и высказался о своей драке в четвёртом матче.

«Мы вышли на битву, знали, что лёгкого матча не будет. Вся серия шла кость в кость. Как видите, драки помогли, выиграли. До этого подрался Михаил Фисенко, эмоции кипели. Плюс я почувствовал несправедливость. Он предложил подраться, в близком контакте договорились. Не было грязи, это же плей-офф, здесь по-другому не бывает.

Я стараюсь выполнять то, что от меня требуется. Я не голеадор, у нас есть куча мастеров для этого. Моя задача – помогать ребятам, никого не давать в обиду, защищать своих. «Ак Барс» я считаю, что был лучше в первую очередь в борьбе. Выигрывали стыки, пятак.

Не хочу конкретизировать, выиграли – самое главное. Есть эксперты, которые разберут все моменты серии. Переломной стала победа в овертайме во втором матче. Нэйтан Тодд по-мастерски попал в моменте с голом. Если выиграли 4-0 – значит, всё по игре», – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

