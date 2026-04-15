Игрок «Трактора» Коромыслов подписал двухлетний контракт новичка с «Сент-Луисом»

Игрок «Трактора» Коромыслов подписал двухлетний контракт новичка с «Сент-Луисом»
Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте. Соглашение с 22-летним игроком подписано на два года. «Сент-Луис» выбрал Коромыслова на драфте НХЛ 2022 года в четвёртом раунде под общим 120-м номером.

В нынешнем сезоне Коромыслов в 61 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 17 (1+16) очков. В плей-офф у защитника 1 (0+1) очко в пяти играх. Всего в КХЛ у Коромыслова, который так же играл за СКА и «Ладу», 185 встреч и 37 (5+32) очков.

Материалы по теме
Видео
Гол Бучневича и ассист Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Питтсбург» без Малкина
